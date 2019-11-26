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عاجل.. اندلاع حرب قبلية وسقوط جرحى في صنعاء.. تفاصيل اولية

ابابيل نت ابابيل نت منذ 27 دقيقة
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اندلعت حرب قبلية اليوم الثلاثاء بين مسلحين قبليين من منطقة خولان جنوب العاصمة صنعاء .

وقال مصادر محلية ام حرب قبلية اندلعت في قبيلة الحداء ثوبان العشة، بين أفراد قبيلة ال عنبل الواقعة في خولان والتابعة لمحافظة صنعاء.

وافاد المصدر ان الاشتباكات اسفرت عن اصابة ناصر على مسعد، وماجد أحمد مصلح من الطرفين.

واشار المصدر أن الاشتباكات لا زالت مستمرة حتي اللحظة بالتزامن على حشد المقاتلين التابعين للقبيلتين مع استمرار التوتر وتأهب كبير بين الطرفين، ولا وجود لوساطة حتى الآن.

 

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اندلاع اولية تفاصيل جرحى حرب صنعاء عاجل في قبلية وسقوط
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