عاجل: اندلاع حريق هائل بسوق زبيد المركزي

أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، قبل قليل، بنشوب حريق هائل في السوق المركزي بمدينة زبيد.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي في أحد المحلات، وأمتد الحريق ليلتهم معظم محلات السوق.

واشارت المصادر الى أنه لم يتم التمكن من إطفاءه حتى الآن، فيما لم يتسبب بأي أضرار بشرية؛ وفقا للمعلومات الاولية.

وتفتقر أغلب الاسواق في معظم المدن اليمنية الى أبسط مقومات الامن والسلامة، في ظل غياب شبه تام لسلطات الدولة والدفاع المدني منذ انقلاب مليشيا الحوثي.