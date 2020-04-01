عاجل : اندلاع معارك طاحنة جنوب صنعاء والاسلحة الثقيلة تدخل خط المواجهة

تدور في الاثناء معارك طاحنة بين قبيلة آل عنبل وقبيلة بني اسعد في مديرية الحداء بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وافاد مصدر خاص لشبكة “أبابيل نت” ان اطراف الصراع تستخدم الرشاشات والاسلحة الثقيلة في المواجهات في ظل دعم حوثي لطرفي النزاع.

وافاد المصدر ان المعارك الدائرة في عزلة ثوبان التابعة لمديرية الحداء جراء خلافات على اراضى زراعية لا زالت مشتعلة بين الطرفين دون ان تقوم الجهات الامنية بالتدخل لفض النزاع بين المتحاربين.

واشار المصدر ان الاشتباكات اسفرت عن اصابة صالح ناصر عنبل حتي اللحظة كحصيلة اولية وسط رعب بين الاهالي من احتدام المعارك وتطورها الى وسط الاحياء.

ودعا المصدر الجهات المسؤولة والوجاهات القبلية بالتدخل السريع لاحتواء النزاع قبل تطورها اكثر وتسبب بخسائر بشرية اكثر.