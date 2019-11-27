عاجل.. انفجار الوضع العسكري بمارب والقبائل تعلن النفير العام لمواجهة مليشيات الاخوان

قالت مصادر في محافظة مأرب الشمالية المحافظة الوحيدة شبة المحررة في شمال اليمن، تشهد معارك طاحنة بين اكبر قبائل المحافظة ومليشيات الاخوان ” الاصلاح ” التي تسيطر على المحافظة وتمتهن ابنائها منذ خمس سنوات.

وقال ناشطون من مأرب ان مليشيات الاخوان ” الاصلاح “فجرت الاوضاع بعد فشل مساعي الوساطة بينها وبين القبائل، حيث تسعى المليشيات الاخوانية الى تكرار قصف القبائل بالمدفعية والدبابات والسلاح الثقيل.

واعلنت قبائل مارب النفير العام لكل قبائل المحافظة للتصدي لمليشيات الاخوان التي تحشد قواتها ومليشياتها لمهاجمة قبائل مارب وتكرار عمليات قصف المنازل وهدم البيوت فوق منازلها.

واكد ناشطون بمأرب ان قبائل مارب ضاقت ضرعاً بمليشيات الاخوان التي تمارس جرائم ابادة جماعية وارهاب لغرض اخضاع ابناء مارب وقبائلها وامتهانهم بشكل يكرس طغيان مليشيات الهضية ” شمال الشمال” ضد قبائل مارب التي تتعامل بهدوء مع مليشيات الاخوان قبل ان تكرس المليشيات الحزبية جرائم مشينة بحق ابناء مارب وقبائلها.

وبحسب ناشطون بمارب فان خمسة قتلوا مواكثر من ١٥ جريح في مواجهات بين قبيلة الدماشقة بمارب ومليشيات الاخوان، وان القبائل تتداعى لموادجهة المليشيات الاخوانية التي تجبرت كثيراً و تمادت في اذلال ابناء مأرب.

وتحدثت مصادر بمارب ان القبائل استهدفت بالمدفعية، المجمع الحكومي الذي ترابط فيه مليشيات الاخوان، فيما تشير مصادر غير مؤكدة حتى اللحظة عن سيطرت القبائل على المجمع الحكومي.

مصادر اخرى تحدثت عن قيام مليشيات الاخوان بمارب بقتل 8 مسافرين مدنيين في الطريق الدولي في حين تتزايد انتهاكات الاخوان ضد المدنيين بالمحافظة.