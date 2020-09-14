عاجل : انفجار غلاية بخارية بمصنع تعليب الأسماك جوار شركة النفط بساحل حضرموت ولا إصابات ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص

انفجر صباح اليوم الاثنين غلاية بخارية بمصنع تعليب الأسماك في مدينة المكلا والواقع بجوار شركة النفط بساحل حضرموت

واكدت مصادر “نخبة حضرموت” سلامة جميع العمال وعدم وجود اي اصابات تذكر بسبب الانفجار

وعن الأضرار أكدت المصادر ان الانفجار خلف اضراراً غير جسيمة على المصنع

وتوقعت بعض المصادر ان يكون الانفجار بسبب انسدادات بالغلّاية البخارية سبّبت ضغطاً نتج عنه انفجار شديد