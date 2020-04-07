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عاجل.. انفراجة جديدة في ملف تبادل الاسرى.. والحوثيون يوافقون على مقترح جديد وهذا هو مصير الصبيحي وناصر هادي

7 أبريل، 2020
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تمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث من تجاوز واحدة من العقبات التي وضعتها ميليشيا الحوثي بشأن تبادل الأسرى، حيث تم تقسيم الدفعة الأولى التي سيتم الإفراج عنها من المعتقلين والأسرى بموجب اتفاق الأردن.

وذكرت مصادر حكومية لـصحيفة«البيان» اليوم الإثنين، أن القائمة الجديدة سوف تشمل 1030 معتقلاً فقط بدلاً عن 1420 بعد أن وضعت ميليشيا الحوثي أسماء غير موجودة لدى الحكومة الشرعية، على أن يتم الاتفاق على بقية القائمة 390 شخصاً كمرحلة ثانية.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا بموجب القائمة الجديدة تراجعت عن موافقتها السابقة على إطلاق سراح شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي أو وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، على أن تتم مناقشة ذلك في الدفعة القادمة، وأن ميليشيا الحوثي أبلغت مكتب المبعوث الدولي موافقتها على المقترح الجديد.

ويتوقع أن يتم ترتيب إطلاق سراح هذه الدفعة خلال أيام.

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