عاجل : انهيارات متتالية لمواقع الحوثيين في جبهة نهم والجيش يحقق انتصارات نوعية

قالت مصادر محلية وعسكرية، إن قوات الجيش الوطني سيطرة على مناطق جديدة في جبهة “نهم” شمال العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر، أن قوات الجيش الوطني سيطرة على سلسلة جبال جرشب في جبهة نهم شرق صنعاء، والتي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وحسب المصادر فإن المواجهات تدور في الاثناء بين الجيش ومليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من جبهة نهم، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني واختبارات مفاجئة لمواقع الحوثيين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل اربع غارات على مناطق تحصينات وتمركز مليشيات الحوثي في منطقة صرواح غربي مارب.

وقالت مصادر ميدانية ان طيران التحالف استهدف تعزيزات لميلشيات الحوثي باربعة غارات، دعما لتقدم قوات الجيش في المنطقة.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على كافة جيوب المليشيا وافرادها الذين هاجموا نقطه الكساره واستعادة النقطة وفتح خط نهم – مارب -صرواح

وفي سياق متصل بمعارك مارب نفذت قوات الجيش مساء اليوم هجوما مباغتا ونوعيا ضد الحوثيين في جبل هيلان بصرواح غربي مارب.