ابابيل نت

عاجل : انهيارات متتالية لمواقع الحوثيين في جبهة نهم والجيش يحقق انتصارات نوعية

21 يناير، 2020
0

قالت مصادر محلية وعسكرية، إن قوات الجيش الوطني سيطرة على مناطق جديدة في جبهة “نهم” شمال العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر، أن قوات الجيش الوطني سيطرة على سلسلة جبال جرشب في جبهة نهم شرق صنعاء، والتي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وحسب المصادر فإن المواجهات تدور في الاثناء بين الجيش ومليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من جبهة نهم، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني واختبارات مفاجئة لمواقع الحوثيين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل اربع غارات على مناطق تحصينات وتمركز مليشيات الحوثي في منطقة صرواح غربي مارب.

وقالت مصادر ميدانية ان طيران التحالف استهدف تعزيزات لميلشيات الحوثي باربعة غارات، دعما لتقدم قوات الجيش في المنطقة.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على كافة جيوب المليشيا وافرادها الذين هاجموا نقطه الكساره واستعادة النقطة وفتح خط نهم – مارب -صرواح

وفي سياق متصل بمعارك مارب نفذت قوات الجيش مساء اليوم هجوما مباغتا ونوعيا ضد الحوثيين في جبل هيلان بصرواح غربي مارب.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثيين انتصارات انهيارات جبهة عاجل في لمواقع متتالية نهم نوعية والجيش يحقق

إقرا أيضا

Photo of محافظ تعز يعود الى المدينة عقب فراره الى التربة

محافظ تعز يعود الى المدينة عقب فراره الى التربة

21 يناير، 2020
Photo of الحوثيون يداهمون مخازن رجل أعمال بصنعاء ويصادرون منها مبالغ مالية كبيرة

الحوثيون يداهمون مخازن رجل أعمال بصنعاء ويصادرون منها مبالغ مالية كبيرة

21 يناير، 2020
Photo of القبض على قاتل قائد اللواء الاول مقاومة بالضالع.. صورة

القبض على قاتل قائد اللواء الاول مقاومة بالضالع.. صورة

21 يناير، 2020
Photo of نهم تبتلع الحوثيين.. معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى بالمئات من المليشيات المتمردة

نهم تبتلع الحوثيين.. معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى بالمئات من المليشيات المتمردة

21 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق