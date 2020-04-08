عاجل : انهيار مفاجئ لقوات الحوثيين في حزم الجوف ومصادر عسكرية تحذر

انهارت الخطوط الامامية لمليشيات الحوثيين بشكل مفاجئ وسط تقدمات سريعة لقوات الجيش الوطني المسنود بقوات من القبائل في شرق وشمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف .

واكدت مصادر ميدانية في محافظة الجوف إن قوات الجيش الوطني سيطرت قبل قليل على قرية المساعفة وهي أول قرية تتبع مدينة الحزم من الشمال الشرقي لعاصمة المحافظة.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يسحبون الأسلحة الثقيلة باتجاه المتون هربا من تقدم الجيش إلى قلب مدينة الحزم.

وأفادت المصادر أن عشرات الجثث الحوثية تتكدس في مستشفيات الحزم ، فيما ترك الحوثيون أكثر من 30 جثة في معسكر اللبنات بعد هروب بقية مسلحيهم أثنا تقدم وسيطرة الجيش الوطني عليه صباح اليوم.

وأسفرت معركة اليوم شرقي الحزم بحسب المصادر عن إستعادة 7 اطقم عسكرية ومدرعة رشاش م ط عيار 23 من قبضة ميليشيات الحوثي.

وحذر خبراء عسكريين من التقدمات السريعة لقوات الجيش دون اخذ كل الاحتياطات الامنية من الوقوع في فخ حوثي بالتزامن مع التراجع الكبير لمليشيات الحوثيين وانسحابها من عدد المواقع في الجوف.