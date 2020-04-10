عاجل.. اول تصريح صادم للمواطن اليمني المصاب بفيروس كورونا في حضرموت.. فيديو

أدلى المواطن اليمني صالح العليي مدير ميناء الشحر بحضرموت بتصريح صادم لليمنيين بعد نفيه لإصابته بفيروس كورونا الذي اعلن عنه من قبل وزارة الصحة اليمنية.

وقال صالح العلي وهو مدير ميناء الشحر في تسجيل صوتي بث له انه بخير وانه عانى اعراض نوبة ربو قبل حوالي أسبوعين وانها تعافى منها.

واستغرب العلي في تصريحه هذا هذه الاشاعات التي طالته مؤكدا انه لم يذهب إلى مقر عمله منذ أكثر من أسبوعين .

وكانت السلطات الصحية بحضرموت قد ادعت ان العليي قد اصيب بوباء كورونا وهو مانفاه الرجل وقال انه بمنزل ووسط اسرته.

من جهتها اعلن وكيل وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

وقال الدكتور الوليدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.. منوها بأن مؤتمرا صحفيا سيعقد في وقت لاحق اليوم لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة.

وتعيش السلطات في حضرموت حالة تخبط غير مسبوقة حيت اعلنت امس الخميس عن اعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة والجماعة أعقبه اعلان بحظر التجوال في بعض مديريات حضرموت.

كما لم تكشف الجهات المسؤولة عن معلومات تفصيلية عن الحالة المصابة بفيروس كورونا ومكان تواجدها واين تتلقى رعايتها وهو ما يشكل غموض اكثر وخلق حالة رعب وقلق لدى المواطنين في حضرموت.