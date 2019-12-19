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عاجل.. بدء اشعال محطة الحسوة

19 ديسمبر، 2019
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عدن-عاجل

قالت مصادر نقابية واخرى عمالية أن عملية اشعال محطة الحسوة بدأ تمهيد لتشغيلها .

وبحسب تلك المصادر، فإنه يجري حالياً عملية الاشعال بحضور مدير عام التوليد بالمؤسسة العامة المهندس محمد تابت الابيض و المهندس امجد مانا نائب مدير عام كهرباء عدن لشؤون التوليد و عام المحطة المهندس جمال بن شجاع و متابعة مدير عام كهرباء عدن الاستاذ مجيب الشعبي .

واشارت المصادر الى أن عملية دخول المحطة في حال عدم حدوث اي اعطاب طارئة اثناء عملية التشغيل ستنتهي يوم غدا خاصة وان المحطة سيتم تشغيلها من الحالة الباردة لتوقفها لفترة طويلة .

ونوهت تلك المصادر الى أن عملية ضخ المازوت الى خزانات المحطة من مصافي عدن بدأت صباح اليوم وانها مستمرة حتى وصول المستويات الى وضعها الطبيعي

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