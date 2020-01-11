ابابيل نت

عاجل.. بشائر سارة بشأن تداول العملة الجديدة وصرف المرتبات عبر وسيط بين بنك عدن وصنعاء

11 يناير، 2020
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قالت مصادر محلية ان هناك بشائر بشأن استئناف صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين بجميع المحافظات اليمنية من الحكومة الشرعية.

وحسب المصادر ان قيادة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية بالتعاون مع نقابة المتقاعدين بذلوا جهود جبارة من اجل استئناف صرف المرتبات بعد منع مليشيات الحوثيين لتداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتهم.

واكدت المصادر ان هناك بشائر سارة عبر وسيط بين بنكي صنعاء وعدن بصورة منتظمة.

ويأتي هذه التحركات بعد منع مليشيات الحوثيين في منع تداول العملة الوطنية والتي تسببت في اتخاذ بنك عدن بخطوة مماثلة تمثلت بمنع صرف مرتبات عدد من المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة الانقلابيين في صنعاء مما يعني ان الحوثيين فشلوا في منع تداول العملة الجديدة بين المواطنين ووفقا للمبادرة الجديدة بأن الحكومة الشرعية تستأنف صرف المرتبات بينما الحوثيين يلغون قرار حظر العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم .

 

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