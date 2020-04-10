عاجل : بناء على توجيهات المحافظ البحسني و بعد ظهور اول اصابة بفيروس كورونا .. وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري يعلن حظر التجوال في عموم وادي و صحراء حضرموت ابتداء من السادسة مساء ⋆

سيئون ( نخبة حضرموت ) ادارة الاعلام و العلاقات العامه بوادي حضرموت و الصحراء

اعلن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري عن قرار حظر للتجوال يبدا من الساعة السادسة مساء لهذا اليوم الجمعة و حتى السادسة من صباح الغد لجميع مديريات وادي حضرموت و الصحراء بعد تأكيد لجنة الطوارئ الوطنية اكتشاف اول اصابة بفيروس كورونا بمدينة الشحر بعاصمة المحافظة المكلا و تنفيذا لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية

و وجه الكثيري المنطقة العسكرية الأولى و ادارة الامن والشرطة و مدراء عموم المديريات و لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بوادي حضرموت و الصحراء بتنفيذ قرار حظر التجوال و رفع حالة الطوارئ و الانعقاد المستمر لاتخاذ جملة من الاجراءات و القرارات للعمل على منع انتشار الفيروس في مديريات وادي حضرموت و الصحراء

كما وجه الكثيري مكتب الصحة العامة و السكان و جميع مراكز الحجر والعزل والعلاج برفع مستوى الاستعداد و الجاهزية وفقا والخطط التي تم وضعها مسبقا

و قال الكثيري لمواطني وادي حضرموت و الصحراء ان الوضع اليوم لم يعد كما كان من قبل و ان هذه المرحلة الحرجة تتطلب من الجميع اظهار الثقافة الحضرمية الاصيلة المحافظة على الصحة العامة و المنفذة لتوجيهات لجان الطوارئ مضيفا الى ان اي تجمع بشري من اليوم يشكل تهديدا خطيرا قد يؤدي لانتشار الفيروس بصورة سريعة قد تصعب السيطرة عليه مشددا على اتخاذ كافة التدابير للمواطنين لحماية أنفسهم و مجتمعهم من هذا الفيروس الخطير .