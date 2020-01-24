عاجل : بن عزيز والعرادة على رأس قوة كبيرة الى نهم.. تطورات ساخنة

عزز الجيش الوطني جبهات القتال بقوات كبيرة بقيادة اللواء صغير بن عزيز واللواء سلطان العرادة الى جبهة نهم لمساندة الجيش الوطني في معركته ضد مليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر محلية ان القوات مدعومة بمسلحين قبليين وصلوا الى نهم لخوض معركة مصيرية مع المليشيات الحوثية.

وافاد المصدر ان معارك عنيفة تدور في الاثناء بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين بالقرب من معسكر الفريضة.

وافاد المصدر ان الجبهة تشهد انتحار جماعي من قبل طرفي القتال وسقوط عشرات القتلى من الجانبين.

واكدت المصادر ان طيران التحالف العربي نفذ خلال الساعات الماضية 15 غارة جوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين في قبضة نهم.