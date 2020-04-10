عاجل: بيان رسمي.. برشلونة ينفي اتهامات روسو ويعلن ملاحقته قضائياً

هاي كورة – أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً أعرب من خلاله عن نفيه القاطع لما تداوله إيميلي روسو عضو مجلس الإدارة السابق واتهامه للإدارة بالحصول على مبالغ مالية من خزينة النادي.

وجاء ببيان برشلونة ما يلي: “بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي لا أساس لها من الصحة والتي وجهها السيد إيملي روسو نائب رئيس النادي المؤسسي السابق خلال مقابلاته مع وسائل الإعلام فإن النادي ينفي تماماً وبشكل قاطع اي أعمال تندرج تحت بند الفساد وبالتلي يحتفظ بالحق في رفع دعاوي جنائية”.

“وتخضع خدمات مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لتحليل من أجل مراجعة مستقلة واسعة النطاق من قبل إحدى الشركات وما زالت جارية وقد سهل النادي تقديم جميع المعلومات التي طلبتها الشرطة منذ بداية العملية”.

“وأخيراً تمت استقالات بعض من أعضاء المجلس التي تم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة نتيجة لإعادة الهيلكة التي روج لها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي خلال الأسبوع الجاري والتي سيتم الانتهاء منها في غضون الأيام المقبلة”.

“وتهدف عملية إعادة الهيكلة داخل مجلس الإدارة إلى مواجهة القسم الأخير من التفويض بضمانات قصوى بهدف تنفيذ التدابير اللازمة لإعادة مستقبل النادي والتغلب على عواقب الأزمة الصحية التي نمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا واستكمال إجراءات بدء برنامج الإدارة التي وضعت عام 2010 وتمت الموافقة على خطته الاستراتيجية عام 2015”.