عاجل : بيان قطري غاضب ردا على اتهام الحكومة اليمنية بتقديمها الدعم السياسي والاعلامي لمليشيات الحوثيين

اصدرت الخارجية القطرية بيان سياسي غاضب على اتهام وجهته الحكومة اليمنية لدولة قطر وقناة الجزيرة بتقديم الدعم السياسي والغطاء الاعلامي لمليشيات الحوثية في اليمن.

واستنكرت دولة قطر ، مساء اليوم الثلاثاء، الإتهامات التي وجهتها اليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بالتماهي مع المشروع الإيراني وأداته الحوثية.

وعبرت الخارجية القطرية، عن استنكارها للاتهامات الباطلة حسب زعمها، التي ساقها وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني بشأن دعم مليشيا الحوثي سياسيا وإعلاميا.

وأشارت إلى أن الكل يعرف من هم أطراف الصراع بـ “اليمن”.

وأضافت: الأحرى بالإرياني الدعوة لوقف الصراع والانخراط في مسار سياسي ضمن أطر الشرعية الدولية.

وكان وزير الاعلام اليمني معمر الارياني قد وجه دعوة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدها محرر أبابيل نت، قال فيها: ندعو قطر وقناة الجزيرة التي أصبح موقفها واضح في التماهي مع المشروع الايراني باليمن وأداته الحوثية التي ارتمت بدورها في أحضان الدوحة للحصول على الدعم والغطاء السياسي والاعلامي، لمراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني الذي يوغل فيه ملالي ايران، فالتاريخ لن يرحم احد.

واضاف، يخطئ أخواننا في قطر او غيرها إن اعتقدوا انهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الايراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات.