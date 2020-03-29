المشهد اليمني

عاجل: بيان من التحالف العربي حول القصف الصاروخي الحوثي على الرياض

29 مارس، 2020
0
المشهد اليمني

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن الاعتداء الهمجي الذي تنفذه مليشيا الحوثي الإنقلابية، لا يستهدف المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة لمحاربة كورونا.

وقال العقيد تركي المالكي، في بيان له، إن التصعيد من قبل المليشيا الحوثية لا يعكس إعلانها بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها في الانخراط مع الحكومة اليمنية بإجراءات بناء الثقة والوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب.

وأضاف، ان التصعيد الحوثي يُعد استمرار لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة لتعميق معاناة الشعب اليمني وعدم امتلاك المليشيا الحوثية للإرادة والقرار في إنهاء الأزمة.

وأكد المالكي، أن التحالف العربي سيستمر في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

وكانت مليشيا الحوثي الإنقلابية قد استهدفت الأراضي السعودية بصاروخين باليستيين، وتمكنت الدفاعات الجوية في السعودي من التصدي لصاروخ في سماء الرياض وصاروخ في جازان جنوب الأراضي السعودية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التحالف الحوثي الرياض الصاروخي العربي القصف بيان حول عاجل على من

إقرا أيضا

Photo of قصف صاروخي يقابله قصف مدفعي .. آخر المستجدات للمعارك العنيفة في صرواح

قصف صاروخي يقابله قصف مدفعي .. آخر المستجدات للمعارك العنيفة في صرواح

29 مارس، 2020
Photo of لمخالفتهم قرار الحظر …..إعتقالات واسعة في الشيخ عثمان

لمخالفتهم قرار الحظر …..إعتقالات واسعة في الشيخ عثمان

29 مارس، 2020
Photo of البنك المركزي اليمني بعدن يرفع سعر المصارفة لتجار المواد الغذائية والنفط

البنك المركزي اليمني بعدن يرفع سعر المصارفة لتجار المواد الغذائية والنفط

28 مارس، 2020
Photo of محافظ حضرموت ينزل لشوارع المكلا للاشراف على الاجراءات الاحترازية من كورونا

محافظ حضرموت ينزل لشوارع المكلا للاشراف على الاجراءات الاحترازية من كورونا

28 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق