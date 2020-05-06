عاجل/ تأكيد وفاة مسؤول في مجلس الوزراء بفيروس كورونا في عدن



عدن تايم / خاص.

أكدت مصادر إعلامية ومقربة، قبل قليل وفاة مسؤول في مجلس الوزراء اليمني، بفيروس كورونا في عدن.

وأكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح وفاة، رئيس دائرة السلطة المحلية بمجلس الوزراء.

وقال صالح عبر حسابه على فيسبوك : “إلى قبل أيام معدودة كان الاستاذ مقبل محسن علي القطيبي رئيس دائرة السلطة المحلية بمجلس الوزراء مشغولاً بمساعدة المتصررين من كارثة السيول، وقبل لحظات غادرنا نتيجة اصابته بفايروس كورونا .. تعازينا لشقيقة صالح محسن ولكل أهله وذويه..إنا لله وأنا إليه راجعون”.

من جانبه أكد د.عمر عيدروس السقاف، الوفاة، وقال : “إنَّا لله وانَّا إليه راجعون… توفي قبل لحظات رئيس دائرة السلطة المحلية في رئاسة الوزراء الاستاذ مقبل محسن علي لخرم داخل المحجر الصحي مستشفى الامل الواقع في العاصمة عدن مديرية البريقة..الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

هذا وأعلنت اللجنة الوطنية العلياء لمواجهة وباء كورونا في اليمن، الأربعاء : تسجيل أول (3) حالات إصابة مؤكدة بفيروس ‎كورونا المستجد في محافظة ‎لحج، بينها حالة وفاة، وكذلك تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في ‎عدن.

كما أعلنت وفاة إحدى حالتي الإصابة المؤكدة سابقاً في محافظة ‎تعز.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (25) حالة بينها (5) وفيات.