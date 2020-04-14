عاجل :تجدد الاشتباكات العنيفة بسوق الهاشمي بعدن والامن يداهم فندق ويعتقل عددا من العمال

تجددت الاشتباكات بسوق القات بالهاشمي بالشيخ عثمان قبل قليل .

وقال شهود عيان لكريتر سكاي:عودة الاشتباكات العنيفة مجددا في سوق القات الهاشمي وقوة امنية بقيادة كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام امني بالشيخ عثمان تداهم فندق الملكة.

واضافوا: وتعتقل شقيق اخر لعاقل سوق الهاشمي يدعى زايد التركي بعد دقائق من اعتقال رياض التركي .

واختتموا:والعاقل هارب الى الان واعتقال اثنين عمال من استعلامات الفندق.