كريتر سكاي

عاجل :تجدد الاشتباكات العنيفة بسوق الهاشمي بعدن والامن يداهم فندق ويعتقل عددا من العمال

14 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

تجددت الاشتباكات بسوق القات بالهاشمي بالشيخ عثمان قبل قليل .
وقال شهود عيان لكريتر سكاي:عودة الاشتباكات العنيفة مجددا في سوق القات الهاشمي وقوة امنية بقيادة كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام امني بالشيخ عثمان تداهم فندق الملكة.
واضافوا: وتعتقل شقيق اخر لعاقل سوق الهاشمي يدعى زايد التركي بعد دقائق من اعتقال رياض التركي .
واختتموا:والعاقل هارب الى الان واعتقال اثنين عمال من استعلامات الفندق.

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