كريتر سكاي
عاجل :تجدد الاشتباكات العنيفة بسوق الهاشمي بعدن والامن يداهم فندق ويعتقل عددا من العمال
كريتر سكاي/خاص:
تجددت الاشتباكات بسوق القات بالهاشمي بالشيخ عثمان قبل قليل .
تجددت الاشتباكات بسوق القات بالهاشمي بالشيخ عثمان قبل قليل .
وقال شهود عيان لكريتر سكاي:عودة الاشتباكات العنيفة مجددا في سوق القات الهاشمي وقوة امنية بقيادة كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام امني بالشيخ عثمان تداهم فندق الملكة.
واضافوا: وتعتقل شقيق اخر لعاقل سوق الهاشمي يدعى زايد التركي بعد دقائق من اعتقال رياض التركي .
واختتموا:والعاقل هارب الى الان واعتقال اثنين عمال من استعلامات الفندق.
Advertisement