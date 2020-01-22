المشهد اليمني

عاجل : تحليق مكثف لطيران التحالف العربي على محافظة صنعاء بالتزامن مع تحشيد المليشيا الحوثية

22 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية أن طيران التحالف العربي يحلق الآن بكثافة على محافظة صنعاء دون سماع أي انفجارات حتى الآن .

وأضافت المصادر ” للمشهد اليمني ” اليوم الأربعاء أن هذا التحليق يأتي بالتزامن مع حركات التحشيد الحوثية لعدد من المقاتلين التابعين لها منذ الصباح الباكر في محافظة صنعاء .

هذا وشن طيران التحالف سلسلة غارات خلال الأسبوع الماضي مركزه على محافظة صنعاء وخاصة في جبهة نهم ومنطقة الاعروش التابعة لمديرية خولان .

الجدير ذكره أن طيران التحالف العربي ينفذ غارات جوية ضد أهداف وتحركات المليسيا الحوثية منذ مارس 2015م وحتى الآن .

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