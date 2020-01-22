عاجل : تحليق مكثف لطيران التحالف العربي على محافظة صنعاء بالتزامن مع تحشيد المليشيا الحوثية

قالت مصادر محلية أن طيران التحالف العربي يحلق الآن بكثافة على محافظة صنعاء دون سماع أي انفجارات حتى الآن .

وأضافت المصادر ” للمشهد اليمني ” اليوم الأربعاء أن هذا التحليق يأتي بالتزامن مع حركات التحشيد الحوثية لعدد من المقاتلين التابعين لها منذ الصباح الباكر في محافظة صنعاء .

هذا وشن طيران التحالف سلسلة غارات خلال الأسبوع الماضي مركزه على محافظة صنعاء وخاصة في جبهة نهم ومنطقة الاعروش التابعة لمديرية خولان .

الجدير ذكره أن طيران التحالف العربي ينفذ غارات جوية ضد أهداف وتحركات المليسيا الحوثية منذ مارس 2015م وحتى الآن .