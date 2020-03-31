عاجل : تخفيض كبير باسعار الوقود في عدن.. وهذا السعر في صنعاء

أعلنت شركة النفط بعدن عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بدءا من يوم غد الأربعاء.

واوضحت الشركة أن تعديلا في سعر مادتي البترول والديزل ابتداء من غد الأربعاء في كافة المحطات بالسوق المحلية.

وأشارت الشركة إلى أن السعر الجديد للتر البترول ب”200 ” ريال فيما ستباع صفيحة 20 لتر ب”4000″ ريال.

واضافت أن سعر مادة الديزل حدد ب”241″ ريالا للتر الواحد فيما ستباع صفيحة 20 لتر ب”4820″ ريال.

واكدت الشركة استمرار تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية لضمان الاستقرار وحصول المواطنين والمستثمرين على حاجتهم منها في ظل قيادة الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام الشركة.

فيما تستمر مليشيات الحوثيين ببيعه للمواطنين بالسعر السابق قبل ان يهبط العالمي، وتصل اسعاره في مناطق سيطرة المليشيات كالتالي:

الدبة البترول سعة 20 لتر بـ 7300 ريال.

الدبة الديزل سعة 20 لتر بـ 8600 ريال.