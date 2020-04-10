نخبة حضرموت

عاجل : تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الشحر ⋆

10 أبريل، 2020
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الشحر ( نخبة حضرموت ) خاص

أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة وباء كورونا تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس ‎كورونا المستجد في مدينة الشحر بمحافظة ‎حضرموت

وأعلنت اللجنة انه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ د. علي الوليدي لاحقاً . 

من جانبه  أكد وكيل وزارة الصحة مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بأن الفِرق الطبية تتعامل مع الحالة والمخالطين بشكل سليم ونتخذ كل الاجراءات الاحترازية، وشكر الكادر الصحي من أخصائيين وفرق استجابة وضباط ترصد على جهودهم الجبارة ونرجو من المواطنين عدم القلق والالتزام بكل الاجراءات احترازية التي أعلنتها السلطة المحلية بالمحافظة .

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أول إصابة الشحر بفيروس تسجيل عاجل في كورونا

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