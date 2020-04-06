ابابيل نت

عاجل : تصريح رسمي يكشف حقيقة سقوط معسكر الخنجر في الجوف بيد مليشيات الحوثيين

6 أبريل، 2020
801

نفي الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، العقيد ربيع القرشي، الانباء التي تتحدث عن سقوط معسكر الخنجر بقبضة مليشيات الحوثيين في الجوف مؤكدا بأن المعارك لا زالت مشتعلة.

وقال القرشي في تغريدة قبل قليل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدها محرر أبابيل نت: الجوف /خب الشعف
معسكر الخنجر ونقطة البرقاء بقبضة ابطال الجيش الوطني ممثلآ باللواء السابع حرس حدود ولاصحة لسيطرة المليشيات الحوثيه على اي موقع ولازالت المواجهات مستمره حتى اللحظة.

وفي وقت سابق نقلت قناة الميادين الموالية لمليشيا الحوثي خبراً مفاده أن القوات التابعة للمليشيا تمكنت من استعادت معسكر الخنجر الاستراتيجي بمحافظة الجوف وهو المعسكر الذي كانت قوات الجيش الوطني قد سيطرت عليه منتصف فبراير 2016 حسب زعم القناة.

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجوف الحوثيين الخنجر بيد تصريح حقيقة رسمي سقوط عاجل في معسكر مليشيات يكشف

إقرا أيضا

Photo of عاجل.. السعودية تزف بشرى سارة لليمنيين حاملي هوية زائر

عاجل.. السعودية تزف بشرى سارة لليمنيين حاملي هوية زائر

6 أبريل، 2020
Photo of مقاتلات التحالف تواصل استهداف تجمعات الحوثيين في الجوف ومارب

مقاتلات التحالف تواصل استهداف تجمعات الحوثيين في الجوف ومارب

6 أبريل، 2020
Photo of اشتعال اسعار المواد الغذائية متأثرة بحرب الحوثي الاقتصادية

اشتعال اسعار المواد الغذائية متأثرة بحرب الحوثي الاقتصادية

6 أبريل، 2020
Photo of الجيش ينفذ عملية خاطفة من ثلاثة محاور ويستعيد جبل استراتيجي في البيضاء

الجيش ينفذ عملية خاطفة من ثلاثة محاور ويستعيد جبل استراتيجي في البيضاء

6 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق