عاجل : تصريح رسمي يكشف حقيقة سقوط معسكر الخنجر في الجوف بيد مليشيات الحوثيين

نفي الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، العقيد ربيع القرشي، الانباء التي تتحدث عن سقوط معسكر الخنجر بقبضة مليشيات الحوثيين في الجوف مؤكدا بأن المعارك لا زالت مشتعلة.

وقال القرشي في تغريدة قبل قليل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدها محرر أبابيل نت: الجوف /خب الشعف

معسكر الخنجر ونقطة البرقاء بقبضة ابطال الجيش الوطني ممثلآ باللواء السابع حرس حدود ولاصحة لسيطرة المليشيات الحوثيه على اي موقع ولازالت المواجهات مستمره حتى اللحظة.

وفي وقت سابق نقلت قناة الميادين الموالية لمليشيا الحوثي خبراً مفاده أن القوات التابعة للمليشيا تمكنت من استعادت معسكر الخنجر الاستراتيجي بمحافظة الجوف وهو المعسكر الذي كانت قوات الجيش الوطني قد سيطرت عليه منتصف فبراير 2016 حسب زعم القناة.