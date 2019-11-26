عاجل.. تصريح عماني عبر قناة الجزيرة حول حوار السعودية مع الحوثيين

نقلت قناة الجزيرة الاخبارية قبل قليل عن وزير الشؤون الخارجية العماني عن رغبة الحوثيين باجراء حوار مع السعودية يقابلها رغبة الرياض.

وقالت قناة الجزيرة على لسان وزير الشؤون الخارجية العماني ان الرياض لديها رغبة حقيقية في الحوار مع الحوثيين تقابلها رغبة مماثلة لدى الحوثي.

ولم تكشف الجزيرة تفاصيل اكثر.

وفي وقت سابق قال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني يحيى أبو حاتم أن أي تقارب مع الحوثي انتحار سياسي وتفخيخ المستقبل اليمني.

وأوضح يحيى أبو حاتم في تغريدة له على حسابه على موقع “تويتر” أن أي تقارب مع الحوثي أو دعوة للسلام معه قبل كسرة عسكريا وتحرير الحديدة ونهم وصرواح واستهداف قيادات الجماعة الإرهابية ليس إلا انتحار سياسي وتفخيخ المستقبل اليمني.

وأكد يحيى أبو حاتم أن التقارب مع الحوثي عبر الحوار سيسلم اليمن على طبق من ذهب لإيران وزرع خنجر مسموم في خاصرة المملكة العربية السعودية وتشجيع كل الجماعات الإرهابية للانقضاض على الأنظمة.