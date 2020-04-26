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عاجل : تصعيد عسكري كبير بين الشرعية والانتقالي وترقب لانفجار الوضع باي لحظة وتحشيدات هائلة للطرفين

26 أبريل، 2020
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سادت حالة من التوتر بمدينة طور الباحة بلحج بين قوات من لواء 17مشاه بمعسكر الخطابية الذي يقوده محافظ لحج احمد عبدالله التركي وقوات من الحزام الامني. 

وحاصرت قوات من الحزام الامني اللواء وطالبت بتسليمه  عقب صدور بيان من محافظ لحج يعارض فيه بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي امس.

وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان الجانبين دفعا بتعزيزات مسلحة في حدود المعسكر.

واشارت المصادر الى ان محافظ لحج وصل لاحقا الى مقر اللواء وسط ترقب لانفجار الوضع عسكريا في اي لحظة.

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