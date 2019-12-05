عاجل : تعزيزات ضخمة لقوات الحزام الأمني تصل خطوط الأمامية في أبين

أبين ( المندب نيوز ) خاص

وصلت قبل قليل تعزيزات كبيرة لقوات الحزام الأمني الى الخطوط الامامية في بمنطقة الشيخ سالم بمدينة زنجبار بمحافظة أبين.

وقال مصدر عملياتي أن كتائب واليات عسكرية من اللواء الخامس بقيادة مختار النوبي والكتيبة الثالثة حزم بقيادة محمود الكلدي واللواء الثالث دعم واسناد بقيادة نبيل المشوشي قد وصلت مساء اليوم إلى الخطوط الامامية واتخذت مواقعها في خطوط الدفاع.

ويأتي تواصل التعزيزات تباعاً الى خطوط التماس مع ميليشيات الاخوان الارهابية التابعة لحزب الاصلاح بعد تقدم عدد من جحافلهم من محافظة شبوة يوم أمس واليوم في خرق واضح وصريح لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين ان القوات في أتم الجاهزية القتالية محذرين من أن اي تقدم لميليشيات الاصلاح سيقابل بالرد الفوري والعنيف حماية للاراضي الجنوبية والدفاع عن النفس.