عاجل/تعميم هام من الانتقالي حول القات في عدن

اصدر المجلس الانتقالي الجنوبي تعميما عاجلا قبل قليل دعا فيه كافة الحواجز والنقاط الامنية بالسماح بدخول القات الى العاصمة عدن مع استمرار اغلاق اسواق بيعه ومنع الازدحامات.

وجاء في التعميم الذي حصلت عدن تايم عليه:

تعميم: من قيادة المجلس الانتقالي الى مدراء الامن وقادة الألوية والدعم والاسناد وقادة الأحزمة الامنية ورؤساء المجالس الانتقالية في المحافظات عدن لحج ابين الضالع والعمليات المشتركة وعمليات الأمن والدعم والاسناد

تلزم كافة الوحدات الامنية والعسكرية بمنع اعتراض دخول القات الى العاصمة عدن اعتباراً من مساء يومنا هذا الاثنين الموافق 13 ابريل على ان تتحمل مراكز الشرطة مسؤلية منع بيعه في الأسواق وإغلاقها على مدار الساعة ومنع اي تجمعات في الأسواق وتتحمل كل جهة اي ضرر بحياة المواطنين وسلامتهم بسبب مخالفة هذه الأوامر.

وعلى ادارة الامن التنسيق مع الوحدات العسكرية في نطاق الاختصاص لدعمها بالقوة اللازمة لوقف اي محاولات لبيع القات بهذه الأسواق وضبط المخالفين ثم تسليمهم لمراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الحازمة

والله الموفق

صادر عن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي