عاجل : تفاصيل سقوط معسكر اللبنات في الجوف بيد الحوثيين ومأرب اصبحت في خطر من جهة الشمال

افادت انباء مؤكدة عن تمكن المليشيات الحوثية من التقدم والسيطرة على معسكر اللبنات شرق محافظة الجوف .

وحسب مصادر مطلعة ان المليشيات الحوثية استكملت السيطرة على معسكر اللبنات فجر اليوم الاثنين بعد هجوم حوثي من محورين.

وعلق الصحفي اليمني جلال الشرعبي، على سقوط معسكر اللبنات في الجوف بقوله: الأدوات الفاشلة لايمكن الإعتماد عليها في استعادة الجمهورية.. رجال تقدم أرواحها رخيصة في سبيل الوطن ومقارعة المشروع الحوثي الظلامي وأخرى تنهب السلاح والمال وتسلم معسكر اللبنات.. وإعلام الإخوان مشغول باستقالة العزي شريم.. الوطن لايستعاد من الفنادق بل من الخنادق.

فيما اكد القيادي بحزب المؤتمر فهد طالب الشرفي بتغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: بيع بيع وتسليم واستلام بلا قارح بندق يا حلق دقني وش ذا المواقف.

ويعد معسكر اللبنات اخر وأكبر معاقل الجيش الوطني في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن وبسقوطه بيد المليشيات الحوثية اصبحت مدينة مأرب في خطر في حالة تواصل المليشيات تقدمها من جهة شمال المدينة والوصول الى خط العبر والسيطرة على صافر منبع النفط والغاز اليمني.

وبحسب المصادر فإن الحوثيين تمكنوا من التقدم من اتجاهين الاول من اتجاه المرازيق والهجوم بشكل مباشر والالتفاف على المعسكر من جهة الحزم .

ويمثل معكسر اللبنات مركز تجمع القوات الحكومية بعد انسحابها من مديرية الغيل ومدينة الحزم عاصمة المحافظة.

ويحتوي المعسكر نحو 8 ألف جندي من مختلف وحدات القوات الحكومية بكافة أسلحتها وإمكانيتها.

وفي جبهة صرواح، اكدت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في ميمنة وميسرة جبهة هيلان، غربي مأرب.