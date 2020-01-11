ابابيل نت

عاجل.. تنفيذ اول بند من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بنجاح

11 يناير، 2020
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نفذت اليوم السبت اولى بنود اتفاق الرياض بعقد صفقة تبادل للاسرى بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في اطار مساعي اللجنة السياسية المشتركة وبإشراف السعودية.

وقال مصدر محلي بمحافظة شبوة ان الحكومة اليمنية اطلقت 29 اسير من اسرى المجلس الانتقالي على خلفية احداث اغسطس 2019 كانوا محتجزين في سجون الحكومة بمدينة عتق.

وافاد المصدر ان المجلس الانتقالي اطلق سراح عدد من اسرى الشرعية كانوا محتجزين لديه.

وكانت مصادر حكومية قد اعلنت خلال اليومين الماضيين عن قرب بدء تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي في شقيه العسكري والامني, وتعيين محافظ ومدير امن للعاصمة المؤقتة عدن. 

 

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