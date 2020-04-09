عاجل.. ثاني تصريح للتحالف العربي خلال ساعة بشأن وقف اطلاق النار باليمن

اعتبر المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قرار وقف النار جاء للوقوف مع الشعب اليمني.

وأعرب، في تصريحات صحيفة، مساء اليوم الأربعاء، عن أمله في استجابة مليشيات الحوثي لوقف النار.

وقال إن الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن، مشيرا إلى بدء إجراءات لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا في اليمن.

ولفت إلى أن الجهد الإنساني للتحالف العربي، يفوق جهده العسكري في اليمن، مؤكدا أن الشعب اليمني يستحق الكثير في هذه الظروف الصحية العالمية.