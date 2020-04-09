ابابيل نت

عاجل.. ثاني تصريح للتحالف العربي خلال ساعة بشأن وقف اطلاق النار باليمن

9 أبريل، 2020
0

اعتبر المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قرار وقف النار جاء للوقوف مع الشعب اليمني.

وأعرب، في تصريحات صحيفة، مساء اليوم الأربعاء، عن أمله في استجابة مليشيات الحوثي لوقف النار.

وقال إن الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن، مشيرا إلى بدء إجراءات لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا في اليمن.

ولفت إلى أن الجهد الإنساني للتحالف العربي، يفوق جهده العسكري في اليمن، مؤكدا أن الشعب اليمني يستحق الكثير في هذه الظروف الصحية العالمية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اطلاق العربي النار باليمن بشأن تصريح ثاني خلال ساعة عاجل للتحالف وقف

إقرا أيضا

Photo of بريطانيا: نعمل على ايقاف الحرب في اليمن

بريطانيا: نعمل على ايقاف الحرب في اليمن

9 أبريل، 2020
Photo of انقلاب مفاجئ دخل الشرعية اليمنية.. ما الذي يحدث ؟

انقلاب مفاجئ دخل الشرعية اليمنية.. ما الذي يحدث ؟

9 أبريل، 2020
Photo of تعز: مدير مديرية جبل حبشي يتفقد مشاريع المياة والمرافق الصحية بعزلتي الشراجة وبني بكاري ويوجه بسرعة إستكمال المشاريع المتعثرة

تعز: مدير مديرية جبل حبشي يتفقد مشاريع المياة والمرافق الصحية بعزلتي الشراجة وبني بكاري ويوجه بسرعة إستكمال المشاريع المتعثرة

9 أبريل، 2020
Photo of عاجل : غريفيت يشكر السعودية ويوجه دعوة للاطراف اليمنية

عاجل : غريفيت يشكر السعودية ويوجه دعوة للاطراف اليمنية

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق