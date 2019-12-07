عاجل.. ثاني جريمة اغتيال تستهدف مسؤولين امنيين بالعاصمة المؤقتة عدن في اقل من 24 ساعة

اغتال مسلحون مجهولون قبل قليل مسؤولا أمنيا كبيرا في الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد

وقالت مصادر محلية إن مسلحين اغتالوا المدعو “محمد صالح” نائب مدير القوى البشرية للحزام الأمني والدعم والإسناد قبل وقت قصير من الآن.

ونقلت المصادر عن مصدر أمني قوله إن المسلحين اطلقوا النار على صالح امام منزله بحي المنصورة وأردوه قتيلا على الفور.

وفي وقت سابق اغتال مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ضابطا عسكريا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وافادت مصادر مطلعة إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضابط شادي حسين في مديرية التواهي.

وتابعت المصادر أن الهجوم تم من على متن دراجة نارية بالقرب من سوق القات.

وبينت المصادر أن شادي حسين لقي حتفه فورا, حيث يعد أحد منتسبي الخدمات الطبية.

وتعد هذه ثاني عملية اغتيال لمسؤول امني في اقل من 24 ساعة وسبق ان تم اغتيال 8 مسؤولين عسكريين وامنيين في العاصمة المؤقتة عدن خلال الاسبوع الفائت.