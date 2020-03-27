كريتر سكاي
عاجل :جريح باشتباكات مسلحة في سيئون والامن ينفذ حملة واسعة لاغلاق اسواق القات
كريتر سكاي/خاص:
اصيب شخص وصفت اصابته بالمتوسطة جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بسيئون قبل قليل.
اصيب شخص وصفت اصابته بالمتوسطة جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بسيئون قبل قليل.
وقال مصدر امني لكريتر سكاي:اصيب شخص بقدمه الايمن برصاص مسلح بسيئون.
واضاف:حاول المسلح الهروب الا ان واقعة اطلاق النار كانت اثناء تنفيذ حملة امنية لاغلاق اسواق القات حيث تمكنت الحملة من القاء القبض عليه.
واختتم:بتوجيهات مدير امن الوادي نفذ مدير البحث الجنائي محمد غلاب حملة امنية لاغلاق اسواق القات في سيئون.