كريتر سكاي

عاجل :جريح باشتباكات مسلحة في سيئون والامن ينفذ حملة واسعة لاغلاق اسواق القات

27 مارس، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

اصيب شخص وصفت اصابته بالمتوسطة جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بسيئون قبل قليل.
وقال مصدر امني لكريتر سكاي:اصيب شخص بقدمه الايمن برصاص مسلح بسيئون.
واضاف:حاول المسلح الهروب الا ان واقعة اطلاق النار كانت اثناء تنفيذ حملة امنية لاغلاق اسواق القات حيث تمكنت الحملة من القاء القبض عليه.
واختتم:بتوجيهات مدير امن الوادي نفذ مدير البحث الجنائي محمد غلاب حملة امنية لاغلاق اسواق القات في سيئون.

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