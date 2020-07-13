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عاجل…حادث إرهابي يستهدف اسرة القاضي العراسي بالعاصمة عدن

13 يوليو، 2020
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تعرضت أسرة القاضي المرحوم / أحمد عبدالله العراسي لأستهداف ارهابي جبان و غادر أثر عبوة ناسفة.

وزرعت العبوة داخل سيارة عمار احمد عراسي التي كانت موضوعة اسفل منزلهم الكائن في مديرية المنصورة(الوحدة السكنية ).

واكدت العائلة ان التفجير الجبان لم يسفر عن أي اضرار في الارواح ولكن تعرضت السيارة لأضرار بالغة.

ووقع التفجير في منطقة مليئة بالمواطنين والمنازل ويوجد حديقة بجانب موقع التفجير ويتكاثر فيها الاطفال والعوائل لقضاء وقتهم.

وقالت أسرة العراسي انها لاتتهم أي طرف في التفجير و لاتنتهج ولا تلجأ إلى الاعمال العدائية والبلطجة ضد خصومهم بل تلجأ إلى سلطة القضاء والقانون في ردع خصومهم.

ونزل افراد من قسم شرطة المنصورة والبحث الجنائي الى مسرح الجريمة والقضية الان تأخذ مجراها لمعرفة الفاعل.

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