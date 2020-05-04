عاجل.. حاكم عدن الجديد يحيل عدد من قيادات الدولة الى نيابة الاموال العامة بتهمة الفساد "وثيقة"

احال حاكم عدن الجديد احمد سعيد بن بريك عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات والهيئات الادارية العامة في العاصمة المؤقتة عدن الى نيابة الاموال العامة بتهمة الفساد.

وتأتي خطوة الانتقالي تصعيدا جديدا يؤكد مضية في التفرد بحكم الجنوب ناسفا ببيانه الترحيبي والتزامه باتفاق الرياض بعرض الحائط.

وجاء في نص المذكرة الموجهة الى رئيس نيابة الاموال العامة:

استناداً لبيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بشان إعلان الإدارة الذاتية للجنوب بتاريخ ۲۰ / 4 / ۲۵ م وكذا إعلان حالة الطوارئ، وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا واجيالنا القادمة وحرصا على وقف العبث الذي طال الأراضي في عدن، نحيل إليكم شاغلي الوظيفة العامة في المرافق التالية :

أولاً: هيئة اراضى و عقارات الدولة ممثلة بالأتي:

. مدير مكتب رئيس الهيئة بالهينة

. مدير الدائرة القانونية

ثانياً: مصلحة الأراضي وعقارات الدولة عدن.

1 مدير مصلحة الأراضي وعقارات الدولة

2 نائب مدير مصلحة الأراضي وعقارات الدولة

3 مدير الدائرة الفنية بمصلحة الأراضي و عقارات الدولة

4 نائب مدير الدائرة الفنية بمصلحة الأراضي وعقارات الدولة

5 رئيس قسم التوثيق بمصلحة الأراضي و عقارات الدولة

6 مدير الدائرة القانونية

ثالثا: هيئة المنطقة الحرة عدن

1- رئيس هيئة المنطقة الحرة ( عدن)

2 – مدير الاستثمار في المنطقة الحرة

3- مدير الشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن

4 مدير التوثيق بالمنطقة الحرة عدن

رابعا: مكتب الأوقاف عدن

1 مدير الاستثمار بمكتب الأوقاف

3 مدير التوثيق بمكتب الأوقاف

3 مدير الدائرة القانونية بمكتب الأوقاف

4 مدير الرقابة بمكتب الأوقاف.

وذلك للتحقيق معهم ومسألتهم عن عدم قيامهم بتأدية مهامهم وأخلالهم بواجباتهم في حماية أراضي وعقارات الدولة والمتنفسات العامة واستغلالهم للوظيفة العامة التي يشغلونها، وحيث إن هذا الفعل يعتبر جريمة بحق الأجيال القادمة ومستقبلها فإننا نرجو منكم سرعة التحقيق معهم حول مجمل هذه القضايا المنسوبة إليهم على أن يشمل التحقيق والمسالة إلى جانبهم أولئك المدراء السابقين في هذه المكاتب إذا ماقتضى الأمر أو إضافة أشخاص أخرين للتحقيق المسألة من موظفي هذه المرافق لم يتم ذكرهم في الإحالة أملين تعاونكم وتقبلوا فائق الشكر والتقدير.

اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك

القائم بأعمال المجلس الانتقالي الجنوبي

رئيس الإدارة الذاتية للجنوب