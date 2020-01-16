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عاجل : حراسة قصر معاشيق تقمع تظاهرة لمعلين بالقرب من القصر الرئاسي

16 يناير، 2020
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الخميس – 16 يناير 2020 – الساعة 01:29 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن/تحديث نت/خاص:

قامت قوات تابعه لحماية قصر معاشيق الرئاسي بتفريق تظاهرة لمعلمين استخدمت فيها الرصاص الحي.
وقال شهود عيان ان معلمين حاولو الوصول الى بوابة القصر الرئاسي لكن الحراسة باشرتهم باطلاق الرصاص ما ادى الى تفريقهم.

وقال احد المعلمين انهم تلقو وعود بمقابلة رئيس الوزراء اليوم الخميس اتضح فيما بعد بانها كاذبة.
ويعاني المعلمين من ضروف معيشة صعبة معا ارتفاع اسعار العملات مقابل الريال اليمني واصبح المعلم يتقاضى مايعادل 300 ريال سعودي كراتب شهري.

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