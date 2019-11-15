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عاجل.. حشود قبلية تحاصر معسكرا لقوات الحزام الامني وتستعد للهجوم عليه

ابابيل نت ابابيل نت منذ 10 دقائق
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قالت مصادر محلية ان قبايل الصبيحة تحشد مقاتيلها حول منطقة الرباط للهجوم على نقطة اللواء الخامس جنوبي محافظة لحج

 وذكرت المصادر إن هناك انتشار لمسلحين حول منطقة الرباط يسعون لمهاجمة نقطة الرباط واللواء الخامس جنوبي محافظة لحج.

وافاد ان التوتر ما يزال سيد الموقف حتى كتابة الخبر.

واندلعت اشتباكات ظهر امس الخميس بين أفراد من قوات الحزام الأمني المرابطين في نقطة الرباط بمحافظة لحج ومجاميع قبيلة من أبناء الصبيحة.

وأفادت  أن الاشتباكات جاءت بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لقيادة أمن لحج لتسليم الجنود الذين أقدموا على قتل أحد أبناء الصبيحة قبل ثلاثة أيام.

ووفقا للمعلومات، فقد قتل الشاب صالح محمد الصبيحي برصاص قوات الأمن بنقطة الرباط، ولم تعرف حتى الآن دواعي وتفاصيل حادثة القتل تلك.

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الامني الحزام تحاصر حشود عاجل عليه قبلية لقوات للهجوم معسكرا وتستعد

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