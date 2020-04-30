عاجل …حظر للتجوال وإغلاق المنافذ مع تشديد الإجراءات الاحترازية في محافظة حضرموت…وثيقة
أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عن جملة من الإجراءات الاحترازية بعد الإعلان عن حالات مؤكدة بالفيروس المستجد كورونا في عدن .
وجاء في التعميم الذي حصل “المشهد اليمني” على نسخة منه عدد من الإجراءات الاحترازية :
1- إغلاق المنافذ الحدودية للمحافظة ابتداءً من الساعة السادسة من مساء يوم السبت تاريخ 2/5/2020م الموافق التاسع من رمضان 1441هـ مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للقادمين إلى المحافظة في جميع المنافذ خلال فترة ما قبل الإغلاق .
2-إعلان حالة حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداءً من يوم الأحد تاريخ 3/5/2020م الموافق العاشر من رمضان من الساعة التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وحتى إشعار آخر .
3- نهيب بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
4- على جميع الأئمة والقائمين على المساجد الالتزام بالنقاط الاحترازية التي حددها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد سابقاً .