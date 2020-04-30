المشهد اليمني

عاجل …حظر للتجوال وإغلاق المنافذ مع تشديد الإجراءات الاحترازية في محافظة حضرموت…وثيقة

30 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عن جملة من الإجراءات الاحترازية بعد الإعلان عن حالات مؤكدة بالفيروس المستجد كورونا في عدن .

وجاء في التعميم الذي حصل “المشهد اليمني” على نسخة منه عدد من الإجراءات الاحترازية :

 

1- إغلاق المنافذ الحدودية للمحافظة ابتداءً من الساعة السادسة من مساء يوم السبت تاريخ 2/5/2020م الموافق التاسع من رمضان 1441هـ مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للقادمين إلى المحافظة في جميع المنافذ خلال فترة ما قبل الإغلاق .

 

2-إعلان حالة حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداءً من يوم الأحد تاريخ 3/5/2020م الموافق العاشر من رمضان من الساعة التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وحتى إشعار آخر .

 

3- نهيب بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

 

4- على جميع الأئمة والقائمين على المساجد الالتزام بالنقاط الاحترازية التي حددها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد سابقاً .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإجراءات الاحترازية المنافذ تشديد حضرموتوثيقة حظر عاجل في للتجوال محافظة مع وإغلاق

إقرا أيضا

Photo of بالفيديو : شاهد انقلاب قاطرة في شارع الزبيري بصنعاء قطعت الشارع

بالفيديو : شاهد انقلاب قاطرة في شارع الزبيري بصنعاء قطعت الشارع

30 أبريل، 2020
Photo of بعد ظهور أكثر من حالة اشتباه في صنعاء .. تعميم هام من وزارة الصحة التابعة للحوثيين

بعد ظهور أكثر من حالة اشتباه في صنعاء .. تعميم هام من وزارة الصحة التابعة للحوثيين

30 أبريل، 2020
Photo of ”صحة صنعاء” تعمم التعريف القياسي لـ ”كورونا” (وثيقة)

”صحة صنعاء” تعمم التعريف القياسي لـ ”كورونا” (وثيقة)

30 أبريل، 2020
Photo of في بيان للمتحدث العسكري .. مليشيا الحوثي تعلن انتهاء معركة الجوف

في بيان للمتحدث العسكري .. مليشيا الحوثي تعلن انتهاء معركة الجوف

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق