عاجل: دعم شعبي كبير لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية وإعلان الطوارئ

عدن ( المندب نيوز ) خاص

لقي بيان المجلس الانتقالي الجنوبي دعما شعبيا كبيرا ومنقطع النظير والذي نص على إعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب وتعيين مشرفين لادارة الموارد ومحاربة الفساد.

وأعلنت الأوساط الشعبية والنخب الجنوبية ببيانات التاييد كما اكتضت مواقع التواصل الإجتماعي بتاييد بيان الانتقالي وإعلان تاييد شعبي كامل للمجلس والذي أعلن فيه خطوات تاريخية لإنقاذ الشعب الجنوبي من الكوارث والمعاناة التي يعانيها .ال

واتخذ الانتقالي قراراته بناء على تراكم كارثي ومعاناة لم يعيشها الشعب الجنوبي طوال تاريخه حيث أكد الانتقالي ان الخطوات تم اتخاذها بعد وصول الصبر لدى شعب الجنوب الى مرحلة الكارثة وانهيار كلي للخدمات والفقر الذي تسبب به فساد حكومة الشرعية التي تمارس تعذيب جماعي متعمد ضد أبناء عدن وشعب الجنوب.