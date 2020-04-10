المندب نيوز

عاجل: دوريات الأمن بوادي حضرموت تجوب الشوارع لتحذير المواطنين الإلتزام بالبقاء في البيوت

10 أبريل، 2020
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عاجل: دوريات الأمن بوادي حضرموت تجوب الشوارع لتحذير المواطنين الإلتزام بالبقاء في البيوت

سيئون (المندب نيوز) الإعلام الأمني

تجوب عربات الأمن شوارع مديريات الوادي والصحراء للتوعية عبر مكبرات الصوت لإلزام المواطنين بيوتهم تنفيذا لحظر التجوال الذي اعلنه محافظ محافظة حضرموت وبتوجيهات من وكيل الوادي والصحراء.

 

وستعمل الأجهزة الأمنية على فرض حظر للتجوال في مديريات الوادي والصحراء حفاظا على سلامة المواطنين من الوباء والزام بيوتهم وحثهم على منع التجمعات.

 

وفي وقت سابق، ناشد مدير أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني أولياء الامور بضرورة الحفاظ على ابناءهم ومنعهم من التجوال والتجمعات فيما بين المنازل والاحياء؛ حفاظاً على سلامتهم من انتشار الوباء، وحتى لا يكون مصدر عدوى للمجتمع المحلي ، داعيا المواطنين الالتزام بطرق الوقاية والحماية لتفادي انتشار عدوى الفيروس والعمل على تنفيذ توصيات الجهات الصحية .

 

وجاء حضر التجوال في عموم مديريات حضرموت بعد رصد أول حاله اصابة بالفيروس بالمحافظة.

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