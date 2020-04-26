ابابيل نت

عاجل : رابع محافظة جنوبية ترفض الانفصال

26 أبريل، 2020
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اصدرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين بيانا” اكدت فيه  رفضها المطلق لبيان المجلس الانتقالي الذي يعد إنقلاب على اتفاقية الرياض ، وعلى الشرعية الدستورية، وان ابناء محافظة ابين بكافة شرائحهم الاجتماعية وتوجهاتهم الحزبية والسياسية يقفون خلف   فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حفظه الله. 

واكد البيان الرفض جملة” وتفصيلا” لما جاء في بيان المجلس الانتقالي باعلان حالة الطوارئ والادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية ، وهذا لايحق اصدار حالة الطوارئ إلا من قبل فخامة رئيس الجمهورية .

ودعا البيان كافة ابناء محافظة ابين للالتفاف حول القيادة السياسية 
 ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية ورفضها المساس بوحدة وسلامة اراضي الجمهورية اليمنية.

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