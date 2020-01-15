كريتر سكاي

عاجل :سقوط جرحى اثر انفجار لغم ارضي في تعز

15 يناير، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

افاد مصدر قبلي بمحافظة تعز وسط البلاد  ل كريتر سكاي عن جرح 6 اطفال نتيجة انفجار لغم ارضي .

واوضح المصدر نتيجة إنفجار لغم في جبل الصفي في البوكرة التابع لمديرية  الوازعية غرب تعز جرح 6 اطفال.

وتابع قائلا ان الاصابات منهم اثنين حالتهم خطيرة احداهما عمره ٨ سنوات.

يذكر ان انفجار الالغام خلفت عشرات الضحايا منذ تحرير المنطقة من الحوثيين عام 2017.

وحصل كريتر سكاي على أسماء الجرحى في مستشفى المخا وهم

1_كهلان صبري محمد

2_سهيل صبري محمد

3_ناصرناصرمحمد

4_أحمدعبده محمد

5_وجدان ماجدمحمد

6_مفيد صدام محمد

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اثر ارضي انفجار تعز جرحى سقوط عاجل في لغم

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