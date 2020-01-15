عاجل :سقوط جرحى اثر انفجار لغم ارضي في تعز

افاد مصدر قبلي بمحافظة تعز وسط البلاد ل كريتر سكاي عن جرح 6 اطفال نتيجة انفجار لغم ارضي .

واوضح المصدر نتيجة إنفجار لغم في جبل الصفي في البوكرة التابع لمديرية الوازعية غرب تعز جرح 6 اطفال.

وتابع قائلا ان الاصابات منهم اثنين حالتهم خطيرة احداهما عمره ٨ سنوات.

يذكر ان انفجار الالغام خلفت عشرات الضحايا منذ تحرير المنطقة من الحوثيين عام 2017.

وحصل كريتر سكاي على أسماء الجرحى في مستشفى المخا وهم

1_كهلان صبري محمد

2_سهيل صبري محمد

3_ناصرناصرمحمد

4_أحمدعبده محمد

5_وجدان ماجدمحمد

6_مفيد صدام محمد