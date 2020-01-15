كريتر سكاي
عاجل :سقوط جرحى اثر انفجار لغم ارضي في تعز
كريتر سكاي/خاص:
افاد مصدر قبلي بمحافظة تعز وسط البلاد ل كريتر سكاي عن جرح 6 اطفال نتيجة انفجار لغم ارضي .
واوضح المصدر نتيجة إنفجار لغم في جبل الصفي في البوكرة التابع لمديرية الوازعية غرب تعز جرح 6 اطفال.
وتابع قائلا ان الاصابات منهم اثنين حالتهم خطيرة احداهما عمره ٨ سنوات.
يذكر ان انفجار الالغام خلفت عشرات الضحايا منذ تحرير المنطقة من الحوثيين عام 2017.
وحصل كريتر سكاي على أسماء الجرحى في مستشفى المخا وهم
1_كهلان صبري محمد
2_سهيل صبري محمد
3_ناصرناصرمحمد
4_أحمدعبده محمد
5_وجدان ماجدمحمد
6_مفيد صدام محمد