عاجل :شاب يقتل امه بخور مكسر ويسلم نفسه للسلطات

قتل شاب في العشرينات من عمره والدته مساء يوم الاثنين بحي خور مكسر وسط مدينة عدن .

ووقعت الحادثة بحي دار المعلمين بالقرب من حي اكتوبر .

و بحسب المعلومات المتوفرة فقد قام الجاني وهو مستأجر منزل بالحي بقتل والدته التي تقطن مع اسرته بنفس المنزل وقام بتقطيعها اجزاء صغيرة ولفها داخل حقيبة.

وبعد ساعات من ارتكابه الجريمة ذهب إلى شرطة خور مكسر حيث سلم نفسه للسلطات .

وقال مصدر امني لصحيفة “عدن الغد” ان السلطات باشرت التحقيق في الواقعة .

ولم تتوفر معلومات وافية عن الحادثة إلا ان شهود عيان وسكان مجاورون لبيت الضحية قالوا ان ابنها قام بقتلها ذبحا قبل ان يقوم بتقطيع جسدها اجزاء.

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