عاجل : شاهد.. حالة خوف ورعب تجتاح سكان العاصمة صنعاء والسلطات الامنية تحذر المواطنين في هذه المناطق "صور وفيديو"

اجتاحت حالة من الهلع والخوف سكان العاصمة صنعاء عقب تدفق السيول الحارقة الى حواري وشوارع عدد الاحياء السكنية في المناطق القريبة من مجاري السيول.

وأفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، مساء اليوم الاثنين، أن السيول الجارفة تهدد باغراق عدة حارات جنوبي العاصمة إثر انهيار سد خولان.

وقالت المصادر، أنها سمعت إطلاق نار كثيف في شميلة والخفجي والحثيلي وجولة خمسة وأربعين لتحذير المواطنين من السيول.

وأوضحت المصادر أن المواطنون في شميلة والخفجي والأحياء المجاورة وجهوا نداء استغاثة جراء تدفق السيول على منازلهم.

ودعت السلطات الامنية كافة المواطنين القريبين من شارع خولان ومنطقه الخفجي والقريبين من السايلة إلى فصل الكهرباء واطفاء المولدات الكهربائية.

وأشارت المصادر الى أن السيول القوية جدا بشارع خولان وشارع تعز من جهة دار الحيد جرفت عشرات السيارات، وبسطات الباعة المتجولين وقطعت معظم الشوارع فيما مئات السيارات متراكمة إلى مابعد جولة الحثيلي؛ نتيجة لانفجار سد خولان بسبب فيضان مياه الامطار التي غمرت المنازل.

وذكر المصادر بأن المياه تخرج من جوانب سايلة صنعاء من كثافة السيول.

وشهدت العاصمة صنعاء، ظهر اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة في بعض المناطق استمر هطولها لأكثر من ساعة؛ ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة وتلطيف الجو.

وكان فلكيان يمنيان وجها تحذير هاما، لكافة المواطنين والمزارعين والسائقين، من منخفض جوي على كافة المحافظات يؤدي الى حالةٍ جويةٍ ماطرة، ناتجة عن قدوم تياراتٍ من الهواء، عالية الرطوبة من وسط القارةِ الأفريقية إلى منطقة القرن الأفريقي واليمن.

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السيول في سائلة #صنعاء

بعد مغرب اليوم….

الحمد لله الان خفت السيول

ولم يحدث انهيار لسد شاحك

بخولان كما توارد سابقا …. pic.twitter.com/JEkSI6vyXa

— الباهوووت Bahooot (@nasser57303) April 13, 2020



