عاجل : صالح الجبواني يعلق على ما يحدث الآن في جبهة نهم

وجه وزير النقل اليمني صالح الجبواني تحية لابطال الجيش الذين يخوضون معركة مصيرية في جبهة نهم ضد عصابات الاجرام مليشيات الحوثيين.

وقال الجبواني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدها محرر “أبابيل نت” :كل التحية لأبطال جيشنا الوطني الباسل وهو يخوض معركة الشرف والمصير في نهم لإستعادة الجمهورية وقيم سبتمبر وأكتوبر.

واضاف، سيسقط الحوثي اليوم أو غداً لأن من يتكئ على العصبية ويقتات العنصرية لن يكون له مكان في اليمن الذي نقاتل من أجل بزوغ فجره الإتحادي الذي أتفقنا عليه في مؤتمر الحوار.

وترددت انباء مساء اليوم عن سيطرت مليشيات الحوثيين على اجزاء واسعة من ميسرة جبهة نهم بصورة شبة كاملة .

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