نخبة حضرموت

عاجل..ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس “كورونا”…محافظ حضرموت يصدر قراراً بإعلان حظر التجوال بالمحافظة اعتباراً من الخميس 2 إبريل من الـ 4 عصراً حتى الـ 4 فجراً ⋆

31 مارس، 2020
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المكلا (نخبة حضرموت) المكتب الإعلامي للمحافظ

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، القرار رقم “101” لسنة 2020م بشأن إعلان الحظر التجوال بالمحافظة.

وجاء في القرار :

“من أجل الحد من تجمعات المواطنين لغرض الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وشعوراً بالواجب والمسؤولية تجاه المواطن بالمحافظة بشأن اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا .. ولما تقتضيه المصلحة العامة :

مادة (1) : نعلن فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة ابتداءً من يوم الخميس 202/4/2 اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة الرابعة فجراً من يوم الجمعة، وسنعلن لاحقاً ما إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة.

مادة (2): تكلّف قيادة المنطقة العسكرية الأولى وقيادة الأمن بالوادي والصحراء بالتنسيق مع وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء بوضع خطة مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بشأن تنفيذ هذا القرار.
 
مادة (3) : تكلّف قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن بمديريات الساحل بوضع خطة مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بشأن تنفيذ القرار.

مادة (4) : يستثنى من هذا الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.
وأهاب القرار بالإخوة المواطنين الالتزام التام بقرار الحظر الذي يهدف لحمايتهم من جائحة وباء فيروس كورونا التي تهدّد حياتهم.

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