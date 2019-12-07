عاجل: عملية اغتيال ثالثة خلال 24 ساعة.. مسلحون يغتالون امرأة في عدن

قالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين، قبل قليل، أقدموا على اغتيال امرأة في العقد الرابع من عمرها بحي الممدارة بالشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وذكرت المصادر، أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع هايلكوس اطلقوا النار على امراة وسط الشارع العام بالقرب من مسجد معاذ بن جبل الخطاب واردوها قتيلة بالحال.

وهذه الجريمة هي الثالثة خلال ساعات في عدن.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية، إن مسلح من على متن دراجة نارية قام باطلاق النار مساء السبت، عند مجمع الحجاز على الجندي مصطفى منصور والذي يعمل بخفر السواحل، وتوفي مباشرة.

وكانت مصادر محلية أكدت، أن نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الأمني، العقيد محمد صالح، تعرض لاغتيال من قبل مسلحين مجهولين، حيث باشروا بإطلاق النار عليه بعد اعتراض سيارته، قرب منزله في مديرية المنصورة شمالي عدن، ولاذوا بالفرار.

وتبنى ‏تنظيم داعش عملية اغتيال نائب مدير القوى البشرية للحزام الامني عصر السبت، مؤكداً أن العملية قام بها مجموعة من أنصاره عبر سلاح الرشاش.

وتشهد عدن حالة من الانفلات الأمني، حيث شهدت المدينة سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين وناشطين وقادة عسكريين موالين للحكومة.