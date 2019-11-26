عاجل : غريفيت يغادر العاصمة صنعاء غاضبا لهذا السبب

قالت مصادر محلية ان المبعوث الأممي اليمن السيد مارتن غريفيت غادر العاصمة صنعاء مساء اليوم الاثنين بعد زيارة فاشلة.

وبحسب المصادر ان غريفيت غادر صنعاء غاضبا بعد امتناع قيادة مليشيا الحوثي في العاصمة من عقد لقاء له مع زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي عبر دائرة تلفزيونية.

واشار المصادر ان غريفيت التقى بما يسمى رئيس المجلس السياسي لمليشيا الانقلاب غريفيت ووزير الخارجية بحكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا مهدي المشاط.

وأضافت المصادر، أن اللقاءين لم يحملا أي جديد سوى توجيه اللوم للمبعوث الأممي غريفيث على خلفية إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن وتقرير مساعده الأمين العام للأمم المتحدة ورسولا مولر،التي اتهمت فيها الحوثيين بسرقة المساعدات .

ولفتت المصادر، إلى أن غريفيث غادر غاضبا مباشرة إلى مطار صنعاء بعد اللقاءين المتتابعين اللذين أجريا في مبنى وزارة الخارجية.

وأكدت المصادر أن زعيم مليشيا الحوثي رفض اللقاء مع غريفيث .

ووصفت المصادر زيارة غريفيث بأنها فاشلة وأن موقف الحوثيين تجاه المبعوث الأممي يعد ضربة لجهوده نحو السلام .