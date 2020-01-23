عاجل : فتحي بن لزرق يزف بشرى سارة للمواطنين.. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة

توقع الصحفي فتحي بن لزرق بأن يتم خلال الساعات القادمة بضخ 200 مليون ريال من الوديعة السعودية مما يساعد في تحسن اسعار العملة الوطنية.

وقال بن لزرق في حسابه بموقع “تويتر” رصدها محرر أبابيل نت: من المقرر ان يتم خلال الساعات القادمة ضخ مبلغ وقدره 200مليون دولار من الوديعة السعودية الى حساب البنك المركزي اليمني.

واضاف، سيساهم هذا الضخ في احداث حالة من الاستقرار المالية لسعر الصرف الذي شهد تراجعا مؤخرا.

واشار، تأتي عملية الضخ المالية ضمن الجهود السعودية لدعم البنك المركزي وحكومة بلادنا.

وشهدت العملة الوطنية خلال الايام الماضية تراجعا كبيرا في اسعار الصرف امام العملات الاجنبية بالتوازي مع ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية في الاسواق اليمنية.