عاجل : في اول تحرك قبلي لردع الحوثيين.. قبائل حاشد تعلن النفير العام ضد المليشيا

أعلنت قبائل حاشد اليمنية النفير العام بعد مقتل احمد أبنائها على يد نافذين من مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر قبلي، ان مشائخ واعيان وابناء قبيلة حاشد من الأربعة القُبل “خارفي وعصيمي وعذري وصريمي”، اعلنوا الإستنفار الكامل لرجالهم بعد مقتل بيحان العياني، ولمواجهة اي إستهداف قد يمس القبيلة وابنائها ، وحذروا بأن صبرهم سينفذ ، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي امام هذه المحاولات التعسفية والغادرة التي تستهدف قبيلة حاشد ورجالها.

واضافوا “إن إستهداف وقتل بيحان العياني هو إستهداف لقبيلة حاشد ورجالها ، و مرفوض جملة وتفصيلاً ، ولن يمر الحادث مرور الكرام .

ووجه رجال ومشائخ واعيان قبيلة حاشد تحذيراً شديد اللهجة لمليشيات الحوثي ومشرفي الحوثي الذين يتستر على قتلة المغدور به الشهيد العياني ، مؤكدين حسب قولهم ان كل من سيثبُت تستره على المجرمين سيُعتبر مشاركاً في هذه الجريمة النكراء والعيب الأسود.

هذا وتم دفن القتيل في مسقط رأسه “العيانه” بمديرية خمر محافظة عمران بعد الصلاة عليه بمدينة خمر ، وسط غضب عارم وإستنكار كبير من قبل المشيعين من مشائخ واعيان ورجال قبيلة حاشد.