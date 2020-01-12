عاجل :قائد الحزام الامني يقود عملية تمرد مسلحة داخل معسكر 20 في كريتر

علم موقع كريتر سكاي من مصادره الخاصة داخل شرطة كريتر ان هناك تمرد يقوده إمام النوبي في معسكر عشرين.

وقال المصدر الامني ل كريتر سكاي ان الاسباب وراء تمرد إمام النوبي يعود الى اعتقال شخص يدعى ي.ح.

ولفت بالقول بعد اعتقال الشخص من قبل قوات تابع لشقيقه عواد النوبي وادراجه سجن معسكر20 تدخل إمام وافرج عنه بعد كسر قفل السجن.

واختتم قائلا ومن ثم قام إمام بإغلاق بوابة معسكر عشرين مصحوب بإنتشار مسلحين تابعين له حول المعسكر.