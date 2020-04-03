عاجل : قائد المقاومة الجنوبية يطالب السعودية بوقف نقل الجنود بطيرانها العسكري الى عدن

تحديث نت / خاص .

طالب قائد المقاومة الجنوبية ابو همام اليافعي حكومة المملكة العربية السعودية بكف طيرانها عن العاصمة عدن .

وقال البعوة في بيان صدر عنه قبل قليل اننا لسنا بحاجة إلى مزيد من المتارس والجنود بل بحاجة إلى تجهيز المحاجر في كل أرجاء البلد .

وخاطب البعوة حكومة السعودية قائلا ” كفوا طائراتكم العسكرية عنا ونقلكم للجنود في هذا الظرف الخطير ” .

جاء النص الكامل لبيان ابو همام اليافعي على النحو التالي :

” بسم الله الرحمن الرحيم

” فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين ونصلي”

ونسلم على محمد بن عبدالله الصادق الامين .

إما بعد : من عدن السلام عدن َالمحبة والوئام من عبق التاريخ والحضارة من شموخ شمسان الاشم من ساحلها الذهبي الممتد وجمالها الساحر الفتان من قلوب ابنائها الطيبين الاوفياء من عزائمهم وصد المنايا من صبرهم في المبتلا والبلايا من احزانهم ووقع الالم نبعث هذه الرسالة .

إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان ابن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية .

وإلى ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان .

سلاما من الله عليكم ورحمة منه وبركاته

سائلين الله ان يحفظكم و بلادكم وشعبكم ويغدق عليكم من نعمه ويزيدكم حكمة إلى حكمتكم تحفظوا بها البلاد والعباد.

جلالة الملك وولي عهده انه وكما تعلمون ويعلم الملا بأن العالم اجمع يقف على ابواب الخطر من جراء البلاء من ذلك الوباء الفيروسي جائحة كورونا الذي تفشئ وارعب العالم وأصيبت به كثيرمن الامم فمن فيض سرعة انتشاره اجتيازه حدود الدول فعبر القارات دون ان ترصده اجهزة الراصدون يفتك بمن يلامسه ويستنشق هواه لا يعرف ملك او مملوك ولايميز رئيس عن مرؤوس ولا غني عن فقير او صغيرا عن كبيرا إنه طاعون العصر القاتل مابين شمس وضحاها يحصد بالكم الاف الاف البشر وكأنه يهدد العالم بالفناء حيث اعجز العلم والعلماء أعجز الطب والاطباء عن مداواته فلم يبقى لنا من سبيل في صده إلا اجتنابه في العزل واغلاق المنافذ و الحدود بين الدول ومنع التنقل والسفر وبهذا قد تكون منه السلامة بتخاذ الوقاية ونتبع حديث للنبي ﷺ حول الخروج من الأرض إذا حَلَّ بها الطاعون:

“إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه.” (متفق عليه).

جلالة الملك سمو الامير ولي العهد.

إنه ومن حرصكم وحبكم لشعبكم فإنةم لم تتوانوا عن القيام بواجبكم تجاه شعبكم والحفاظ عليه في حصركم وباء كورونا الذي طال أجزاء من بلادكم واصيب فيها من أصيب وعلى إثرها اقمتم المحاجر وأعلنتم حالة الطوارئ اغلقتم مطاراتكم وكل منافذكم ومنعتم التنقل بين المدن واحظرتم التجوال في الشَوارع والطرقات ووفرتم لشعبكم كل المستلزمات من ادوات الوقاية .

وهنا ومما لاشك فيه بأنكم تعلمون بأننا نجابه هذا الوباء حيث اعلنا حالة الطوارئ وأغلقنا مطار عدن ومعظم المنافذ رغم ألعالقون في دول عدة منهم جرحى الحرب والمرضى ومنهم من استفذ مالديه وتقطعت به الاسباب ولكنه ولزاماً عليا ان نتخذ هذا الاجراء كي نضمن عدم دخول هذا الفيروس عبر العائدون وعمدنا على عمل الوقاية قدرما نستطيع وبفضل من الله ومنّه ورحمته وكرمه إلى اللحظة لم تُسجل ولا توجد هناك اية حالة ولم يدخل الفيروس ارضنا ..

جلالة الملك سمو الامير ولي العهد .

هل تعلمون مايقلقنا ويقض مضاجعنا ويحيرنا نعم انها طائراتكم العسكرية التي تهبط في مطار عدن خلال هذه الايام بعد اغلاقه حيث تحمل على متنها اعداداً واعدادا من الجنود ؟

هل تعلمون بأن منفذكم البري مفتوح الينا تمر من خلاله عشرات العشرات من شاحنات النقل المحمله بالفواكه وغيرها ومن يقودها هم من جنسيات مختلفة وبهذا فأننا لانستبعد ان ينقل هذا الفيروس الوبائي القاتل عبر هذا التنقل الوافد منكم الينا لاسمح الله ؟ ..

هل تعلمون بأننا لانتملك ابسط المقومات الوقائية من مستلزامات الوقاية او من اجهزة الفحص الدقيقة المختصة للكشف عن الفيروس؟

هل تعلمون بأنه لم يتم تجهيز اي محاجراً طبية تعنى بهذا الشأن ؟

انظروا الينا كما تنظرون إلى شعبكم تناسوا حسابات الحرب العسكرية الان في هذا الظرف العصيب فالحرب الحقيقة الان هي التي يجابهها العالم اجمع مسخراً كل امكانياته وطاقاته لمحاربة هذا الوباء الذي قد يفني البشرية .

اننا لسنا بحاجة للترسانة العسكرية في عدن وغيرها ولسنا بحاجة إلى بناء مزيدا من المتارس او الجنود الوافدون نحن بحاجة إلى تجهيز المحاجر في كل ارجاء البلاد ومنافذها بحاجة مستلزمات الوقاية والدواء والغذاء الحقيقي والخدمات وسد عوز الشعب فالتحالف العربي انتم من يقوده وانتم مسؤولون عن حياة شعبين شعب في الجنوب وشعب في الشمال ثلاثون مليون نسمة ونحن مانزال تحت البند السابع .

فكفوا طائراتكم العسكرية عنا ونقلكم للجنود في هذا الظرف تلاستثنائي الخطير حتى يزول الخطر ويرفع الله عنا وعنكم وعن كل البشر هذه البلاء ..

اغلقوا منافذكم من الداخلين إلينا من اراصيكم اغلقوا البحر والسواحل في وجوه المهاجرين الافارقة الغير شرعيين فأنتم التحالف وانتم من يقوده تسيطرون على الجو والبر والبحر فلا عذر لكم .

هذا صوت الشعب ليس في الجنوب وحسب بل وصوت الشعب في الشمال فهذه حياتهم وارواحهم فلاتستهينوا بهم او نسترخصوها ألامبالين بهم في هذا المنحنى العالمي الخطير امام طاعون العصر كورونا فلا تستفزوه بغير قصدا او تثيروا غباره فالشعب مازال يقدركم فحفظوا له تقديره (وما جزاء الاحسان إلا الاحسان).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس َمجلس المقاومة الجنوبية عدن

عبدالناصر البعوه ابو همام

4 / ابريل / 2020 .